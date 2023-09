Schianto Culaccino | in un video la dinamica dell’impatto

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) In un breveregistrato dallasorveglianza interna del locale, loavvenuto con il barSolo ieri rendevamo conto delloche ha provocato ingenti danni al Bar, oggi siamo in grado di potervi mostrare un breveche mostra parzialmente ladell’incidente. Si tratta di una immagine ripresa dal sistema disorveglianza interno al locale Su via Santa Maria a Cubito in direzione Circumvallazione, una vettura è intenta a svoltare quando sopraggiunge ad altissima velocità un’auto che scansa la vettura in manovra e si schianta contro il muretto del bar sradicandolo completamente. Un problema quello dell’eccessiva velocità in città che non accenna a diminuire, già lamentato ...