Scherma | al via la stagione verso le Olimpiadi | le Nazionali in raduno in Trentino

(Di giovedì 28 settembre 2023) Comincia dall’anno olimpico della Nazionale italiana di. Folgaria ospiterà il primo ritiro dellache condurrà gli Azzurri ai Giochi di Parigi 2024. Un allenamento collegiale speciale, che vedrà protagoniste tutte le “sei armi” (spada, fioretto e sciabola sia maschile che femminile) e andrà in scena dal 1° al 7 ottobre. Il training camp, in una terra dalla fortissima vocazione sportiva, rappresenterà per le squadre della Federil punto di ripartenza dopo gli straordinari successi degli Europei – da record – di Plovdiv e Cracovia e dei Mondiali Assoluti Milano 2023, chiusi con il trionfo dell’Italia nel Medagliere. Risultati che accentuano l’entusiasmo e la volontà dei gruppi guidati dai Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la ...