Scenariammare | la nuova stagione teatrale dello IAV Club

Leggi su fmag

(Di giovedì 28 settembre 2023) Giovedì 28 settembre, alle ore 11:00, presso la sala teatroIAV, sita in via Nazario sauro, 23 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della”, che trae spunto dalla collocazione della struttura polifunzionale, situata in uno dei luoghi più suggestivi della città. Il programma propone ben 22 appuntamenti sino al 12 aprile 2024, spaziando dal teatro, alla musica, passando per il cabaret, con l’obiettivo di costruire la Compagnia Stabile di Tradizione.“Unache vuole affermare la forza della grande storia, di cui Napoli è capitale, come trampolino per futuro e mentre si chiudono spazi per aprire street food, noi invertiamo la rotta per rilanciare un luogo di produzione di arte a tutto tondo”, questo è ...