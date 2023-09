Scavengers Reign | il trailer di una delle serie animate più affascinanti dell' anno

(Di giovedì 28 settembre 2023)animata di fantascienza per adulti, stupisce per l'ambizione narrativa e le suggestive immagini. Max ha diffuso in streaming ildi, una nuovaanimata fantascientifica in arrivo sulla piattaformaa Warner a fine ottobre. In questa surrealeanimata di fantascienza concepita dagli autori Joseph Bennett e Charles Huettner, l'equipaggio superstite di una nave da carico interstellare danneggiata, la Demeter, si ritrova bloccato su un pianeta alieno bellissimo ma spietato, dove deve sopravvivere abbastanza a lungo da poter fuggire o essere salvato. Ma mentre i sopravvissuti lottano per localizzare la loro nave e i compagni di equipaggio scomparsi, la loro nuova casa rivela un mondo ostile in grado di prosperare …

Max ha diffuso in streaming il trailer di, una nuova serie animata fantascientifica in arrivo sulla piattaforma della Warner a fine ottobre. In questa surreale serie animata di fantascienza concepita dagli autori Joseph ...Max ha diffuso in streaming il trailer di, una nuova serie animata fantascientifica in arrivo sulla piattaforma della Warner a fine ottobre. In questa surreale serie animata di fantascienza concepita dagli autori Joseph ...

Scavengers Reign: il trailer di una delle serie animate più ... Movieplayer

Scavengers Reign Trailer — A Space Crew Adapts to Life on a New ... Collider

Max ha diffuso in streaming il trailer di Scavengers Reign, una nuova serie animata fantascientifica in arrivo sulla piattaforma della Warner a fine ottobre. In questa surreale serie animata di ...La serie animata di fantascienza diretta ad un pubblico adulto del canale Max (ex HBO Max) Scavengers Reign attesa il prossimo mese, si mostra con un nuovo trailer.