“Savana” | il singolo della giovane artista calabrese Elison

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 28 settembre 2023) foto di Salvatore FerrazzoMILANO – In radio e in digitale , prodotto da Luca Venturi (On The Set/Artist first) scritto da Giuseppe Giocondo, arrangiato e masterizzato da TempoXso, uscito per l’estate 2023 che sta continuando a ricevere premi e a regalare soddisfazione con oltre 80mila visualizzazioni su Youtube del video diretto da Marco D’Andragora (DamStudio). “Con questa canzone – racconta– che canto e ricanto riesco a sognare e a sperare in un bel futuro nella musica. Sono molto contenta dei risultati che stanno arrivando. Mi hanno chiesto se mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo. Purtroppo non ho l’età e quindi mi sto dando da fare lavorando con passione e determinazione per prepararmi per quando sarà possibile”.Curcio, nata a Catanzaro il 4 marzo 2008, data significativa, frequenta il secondo liceo scientifico. Ha 15 ...