Sassuolomania | il Sassuolo non è antipatico perché vince | è antipatico perché genera invidia

Dispiace per i troll, ma il Sassuolo non retrocederà neanche quest’anno. Lo si è capito bene ieri sera durante Sassuolo -Verona...

Fra gatte e Gatti non vorrei che vi foste persi la prestazione di Daniel Boloca contro la Juventus. In maglia giallo Uniposca il Sassuolo ha...

Ripeto, nei minuti di recupero… Ed eccoci finalmente a Boloca: ho tenuto per ultimo il giocatore che sta dando un nuovo volto al, dopo la partenza di Frattesi. La prima volta che l'ho ...Un doppio schiaffo che ha cambiato la partita senza che ilpotesse ripristinare (dopo la mossa shock del tecnico) il già precario equilibrio. Non è che Boloca sia diventato a un tratto così ...

Sassuolomania: via Lopez, e il Sassuolo si stappa Calciomercato.com

Sassuolomania: Boloca perfetto, due spanne sopra Locatelli. È già ... Calciomercato.com

Fra gatte e Gatti non vorrei che vi foste persi la prestazione di Daniel Boloca contro la Juventus. In maglia giallo Uniposca il Sassuolo ha evidenziato non solo i limiti dei bianconeri (altro che euf ...FROSINONE – E’ uno dei ragazzi della promozione, è il giocatore che mister Di Francesco ha voluto fortemente di nuovo in maglia giallazzurra. Stefano Turati ha letteralmente entusiasmato il tifo giall ...