Sassuolo | Berardi bestia nera dell’Inter | in gol ogni due partite

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Domenicoancora decisivo per ilcontro l’Inter: a segno controzzurri per otto volte su sediciAncora una volta per Domenicodecisivo per ilcontro l’Inter. L’attaccante neroverde ha firmato ieri sera il gol vittoria contro izzurri, l’ottavo in carriera in 16 sfide. Un numero molto alto con una media di un gol dueche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo rende il calciatore in attività ad aver fatto più gol all’Inter in Serie A.