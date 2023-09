Sarri e la possibile cessione di Vecino | ecco come è andata

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Maurizio, allenatore della Lazio, ha svelato a DAZN un retroscena circa unadi Matiasla scorsa estate Maurizio, allenatore della Lazio, ha svelato a DAZN un retroscena circa unadi Matiasla scorsa estate. PAROLE – «Ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma quando il mercato in Italia era già chiuso quindi non è stato preso neanche in considerazione. Lui mi ha chiamato, gli ho detto che non c’era alcuna possibilità. E lui ‘Va bene mister, ciao ciao‘».