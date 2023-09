Santa Marinella | la versione di Tidei | «La donna che dice di aver fatto sesso con me? Non la conosco»

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il sindaco diPietroche non conosce lache sostiene diavuto rapporti con lui. Anche se lei ha confessato tutto al marito. Il primo cittadino sostiene che negli incontri nella sala riunioni del Comune ci sono state «soltanto effusioni». E aggiunge che qualcuno vuole ricattarlo. In una serie di dichiarazioni rilasciate al Corriere della Serarompe il silenzio sullo scandalo dei video hot che lo ritrarrebbero mentre facon due donne da lui stesso denunciato. Mentre la procura va verso la richiesta di processo nei confronti di un imprenditore e di tre consiglieri di opposizione. Anche se nel frattempo altre intercettazioni pubblicate da La Verità raccontano che il primo cittadino sapeva delle telecamere ...

La moglie dell’uomo a cui il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei aveva promesso 53 mila euro per una consulenza informatica parla per la prima ...

, un progetto di rilancio turistico per la città - 'Vogliamo dare una svolta, per questo abbiamo avviato un grande progetto di rilancio turistico e culturale di...Roma, 27 set. " "Ho sollecitato, anche in commissione Giustizia, una risposta alla mia interrogazione sulla vicenda che sta interessando il sindaco diPietro Tidei. Continuiamo a leggere quotidianamente sulla stampa nuovi dettagli sul caso Tidei, del tutto irrilevanti ai fini dell'inchiesta; fatti che coinvolgono persone estranee all'...

Parla la donna del video scandalo con Pietro Tidei sindaco di Santa Marinella: "Vita rovinata per un errore" Virgilio Notizie

Pietro Tidei e gli incontri sessuali nel suo ufficio, la donna ripresa con lui: «È un dramma, ero lì per lavoro, il video non deve girare» Corriere Roma

Pietro Tidei, sindaco 77enne di Santa Marinella, è stato filmato mentre faceva sesso negli uffici del Comune. Le immagini sono state riprese dalle microcamere installate dagli investigatori che stavan ...In un’intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato la donna ripresa in un video durante un rapporto sessuale con il sindaco di Santa ...