Santa Marinella | appalti al buio e ricatti hot | le cimici raccontano gli altri segreti del sindaco

(Di giovedì 28 settembre 2023) I colloqui imbarazzanti del primo cittadino, che non è indagato, svelati dalle microspie piazzate in Comune

Ci voleva il sex scandal per riportare Santa Marinella alle cronache nazionali e magari con un po’ di fortuna pure estere. Località placida e ...

La moglie dell’uomo a cui il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei aveva promesso 53 mila euro per una consulenza informatica parla per la prima ...

Lo scandalo a luci rosse che ha coinvolto Santa Marinella e il suo sindaco ex Pd Pietro Tidei ha creato molto gossip ma ancora nessuna conseguenza ...

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei dice che non conosce la donna che sostiene di aver avuto rapporti con lui. Anche se lei ha confessato ...

Basti pensare alla vicenda del sindaco di, Pietro Tidei, che si è viste alcune intercettazioni sui suoi appuntamenti hot in Comune, del tutto irrilevanti ai fini dell'inchiesta, ...... il sindaco: 'Non li ho mai negati ma...' La vicenda del sindaco filmato e messo in rete mentre fa sesso con due donne (episodi separati) nella sala riunioni del Comune di, continua ...

Scandalo Santa Marinella: “Sì, sono io la donna nel video col sindaco, la mia vita rovinata per un errore” la Repubblica

La donna del video con il sindaco di Santa Marinella: «Ho detto tutto a mio marito. E Pietro Tidei dovrebbe dimettersi» Open

Una doppia denuncia da parte del sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei nei confronti del giornale La Verità e del giornalista Claudio Amadori. Al centro dello scandalo per via delle intercettazioni ...Nel mirino di Pietro Tidei, il consigliere (e nemico politico) Roberto Angeletti. «Negli incontri solo effusioni» ...