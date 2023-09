Sannio | danni all’agricoltura Assessore Caputo | “Ascolteremo grido d’allarme del territorio”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sulla bufera che si è scatenata nele che ha danneggiato fortemente l’agricoltura delè intervenuto l’Nicola: “Avviate tutte le procedure per l’accertamento deima è necessario cambiare approccio su gestione del rischio” “Avviate immediatamente tutte le procedure per l’accertamento e la stima deicausati dal evento climatico avverso che ha colpito molti comuni della Regione e, in particolare, del”. È quanto emerso dalla riunione tenuta dall’regionaleNicolacon i sindaci e le associazioni di categoria del, sulle misure intraprese per fronteggiare isubiti dalle colture agrarie a ...

Avviate le procedure per l'accertamento e la stima dei danni causati dall'evento climatico avverso che ha colpito molti comuni della Regione e, in particolare, del Sannio con convergenza di vedute tra ...