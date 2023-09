“Salvo grazie ai pacchi alimentari” | “Farò i corsi di formazione | ma chi mi darà un lavoro a 59 anni?” | le storie degli ‘occupabili’ rimasti senza Reddito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Quando c’era ildi cittadinanza riuscivo almeno a fare la spesa, ma da agosto, quando mi è stato tolto, sono tornata in coda per igratuiti.associazioni come ‘Nonna Roma’ non avrei da mangiare”. Olga (nome di fantasia, ndr) non è l’unica, tra chi ha già perso il sussidio, ora costretta a ricorrere all’aiuto del Banco del mutuo soccorso che nella Capitale supporta ogni mese circa 10mila persone, non soltanto attraverso la distribuzione alimentare, di vestiti e generi di prima necessità. In Italia da 18, ora Olga ne ha 55, è sola, nella plateasecondo le nuove norme volute dal governo. Ma non sembra volersi fare troppe illusioni: “Per Meloni possiamo lavorare? E chi me lo offre una questa ...