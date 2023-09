Salvini | «Nella Manovra ci sarà il finanziamento per il Ponte sullo Stretto»

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) «In giro ci sono sempre dei gufi quando si fa unaeconomica. Io sono sicuro perlegge di bilancio ci saranno i fondi per ildeldello». È quanto dichiarato dal Ministro delle Infrastrutture, Matteo, il giorno dopo il consiglio dei Ministri in cui con la stesura della Nadef si sono delineati i contorni dellaeconomica. Un documento che non prevede lo stanziamento necessario per dare il via ai lavori nel 2024 come aveva sempre dichiarato il leader leghista.