Salvatore Legari | l' imprenditore scomparso nel nulla da mesi | svolta shock | dove stanno scavando

È scomparso dallo scorso 13 luglio e ora vigili del fuoco e carabinieri stanno scavando nel giardino di una villa a Lesignana , in provincia di Modena . Sono alla ricerca del corpo di, imprenditore 54enne, originario del Salento ma residente tra Modena e Bologna . A setacciare una parte di quel terreno, prestando massima attenzione per non compromettere eventuali ...Continuano le ricerche di, 54 anni, l'imprenditore scomparso da casa dal 13 luglio, quando è uscito per andare al lavoro senza mai fare ritorno. Originario di San Pancrazio Salentino,...

