Salute | Fondazione Cuore | Terapie seguite correttamente solo da 30-50% pazienti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “In Italia ogni anno 230 mila persone perdono la vita a causa delle malattie cardiovascolari nonostante ci siano tantissimi trattamenti altamente efficaci. Il motivo?il 30-50% deicon patologie croniche, tra cui diabete, Bpco e ipercolesterolemia, assumei farmaci. Un dato a dir poco allarmante perché per avere un'efficacia delle cure bisogna avere un'aderenza terapeutica pari almeno all'80%. Serve invertire rotta”. Così all'Adnkronos Sergio Lai, direttore di Fipcitaliana per il, intervenendo oggi alla conferenza stampa promossa da Novartis alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata mondiale delche si celebra il 29 settembre. “Anche se meno rispetto a tanti altri Stati, ...