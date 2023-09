“Salutate Elio” Ce la ricordiamo bambina | ora la vip è diventata mamma per la prima volta FOTO

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tutti, sì praticamente tutti, la ricordano ancora. E invece oggi èper la. L’attrice, che ha partorito qualche giorno fa, ha deciso di condividere la notizia della nascita del suo primo figlio sui social, attraverso una belladel neonato e una lunga didascalia in cui svela il nome, racconta che il parto è avvenuto in casa ma rivolge anche un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono stati vicini a lei e al marito durante questi mesi. “Ocean, nato in casa martedì 19 settembre – scrive – Siamo tutti sani e felici. E siamo così innamorati del nostro sole! Siamo così grati al nostro team di nascita che ci ha tenuto per mano per tutto il tempo e ha reso il viaggio così gioioso e in espansione. ...