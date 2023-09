Salerno | ambulante ucciso in strada | 33enne condannato

(Di giovedì 28 settembre 2023) Una reazione alquanto scomposta. La Corte d’Assise di Macerata haF.F., uomo di 33 anni, originario di, a 24 anni di reclusione a causa dell’omicidio aggravato dell’nigeriano A.O., avvenuto a Civitanova Marche il 29 Luglio 2022. La vittima aveva chiesto l’elemosina all’imputato e alla compagna, a cui aveva toccato un braccio. Ilsalernitano lo aveva colpito con la stampella che il nigeriano usava per camminare, poi era salito sopra di lui a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa. Il commento a caldo da parte del trentatreenne, dopo aver ascoltato la pronuncia della sentenza emessa dai giudici della Corte d’Assise di Macerata, è stato: “Ho avuto solo sei anni di sconto.“A riferirlo ai giornalisti, è stata la sua legale, Roberta Bizzarri, che ha dichiarato: “Filippo lo ...

La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Filippo Ferlazzo , 33 anni, originario di, a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'nigeriano Alika Ogorchukwu , avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio 2022. La vittima aveva chiesto l'elemosina ...La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di, a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'nigeriano Alika Ogorchukwu, avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio 2022. La vittima aveva chiesto l'elemosina all'...

Ambulante ucciso in strada: 33enne di Salerno condannato a 24 anni di carcere SalernoToday

Pestò a morte un ambulante. Killer condannato a 24 anni ilGiornale.it

A Macerata, un 33enne di Salerno è stato condannato a 24 anni di carcere per aver ucciso un ambulante. Gli aveva schiacciato collo e testa Una reazione alquanto scomposta. La Corte d’Assise di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...