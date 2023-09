Salerno | alla Stazione Marittima attracca la Norwegian Epic

Leggi su zon

(Di giovedì 28 settembre 2023) Una stagione davvero incredibile per il turismo di. Il mese di settembre, infatti, sembra non aver esaurito la “stagione di caccia” e l’esodo estivo da parte di tutti i turisti, anche esteri, che arrivano nel capoluogo di provincia. Infatti, questa mattinata la “”, la cui stazza domina la vista sul lungomare cittadino. Una nave ricca di turisti norvegesi, che ha portato una ventata di freschezza in tutta la città. La, stando a quanto avevano dichiarato alcune voci di corridoio, sospenderà le crociere invernali, quelle della stagione che parte il 1 Dicembre e finisce il 9 Aprile. Dunque quello dipotrebbe rappresentare uno degli ultimi ...