Salernitana Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 28 settembre 2023) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata devono allontanarsi dalla zona retrocessione, i nerazzurri vogliono difendere il primato in classifica.Vssi giocherà sabato 30 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento molto critico in casa granatala vittoria continua ad essere un miraggio. Solo 3 punti in sei partite, frutto di tre sconfitte e tre pareggi. Nell’ ultimo turno è arrivata la sconfitta contro l’ Empoli che ha fatto sprofondare la squadra di Paulo Sousa all’ultimo posto in classifica. Serve una scossa immediata, ma l’ avversario è uno dei peggiori. I nerazzurri, dopo il filotto di cinque vittorie consecutive, sono caduti nell’ ultimo turno ...

All'Arechi passa il Torino, sconfitta la Salernitana per 3 - 0. Seconda vittoria di fila per il Torino che sale in piena zona Europa League a quota ...

Finisce 1-0 Empoli- Salernitana . I toscani hanno trovato la loro Prima vittoria in campionato. Per i campani, altra sconfitta. Sabato c’è l’Inter Al ...

La Salernitana ha perso ieri sera sul campo dell’Empoli per 1-0. Campani senza vittorie in questo avvio di stagione. Sabato c’è l’Inter all’Arechi. ...

... Milan a Cagliari , Napoli a Udine ea S. Siro col Sassuolo . Ma seguiamo le prime ad affrontarsi, Verona - Atalanta, Empoli -e Cagliari - Milan. Al Bentegodi, il ......classifica grazie alla vittoria per 1 a 0 sulla. La Lazio torna a vincere all'Olimpico contro il Torino per 2 reti a 0, il Napoli asfalta l'Udinese per 4 a 1. Prima sconfitta per l', ...

Salernitana-Inter, le autorità prevedono almeno 5mila supporters nerazzurri all'Arechi Fcinternews.it

Salernitana-Inter, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

L’Inter capolista cade in casa contro il Sassuolo e in un colpo ... il primo gol in campionato frutta anche i primi punti: al Castellani, Salernitana piegata per 1-0. A volte, cambiare l’allenatore ...Su La Stampa: oltre alle prestazioni altalenanti e alle emozioni discontinue, c’è una classifica che fa sorridere e regala segnali di speranza. I 13 punti ottenuti nelle prime ...