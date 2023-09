Salernitana | Sousa traballa | con l’Inter si gioca la panchina?

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tre punti in sei partite, zero vittorie e un rapporto tutt’altro che idilliaco con la società. Ladi Pauloe non poco dopo la sconfitta dellasul campo dell’Empoli contro una squadra che prima di ieri aveva collezionato zero punti e zero gol fatti. “Quella di oggi è stata la peggior prestazione sotto la mia gestione”, ha detto a fine gara il tecnico portoghese. Che adesso è chiamato ad una svolta. E sabato all’Arechi arriva un Inter arrabbiata dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. Più che il risultato servirà vedere l’atteggiamento giusto perché, in caso contrario,rischia l’esonero. In ogni caso tra Inter e Monza, prima della sosta, servirà un cambio di passo anche per quanto riguarda i risultati. Per non rischiare di rimanere nelle sabbie mobili ...