Salernitana | Sousa esonerato? I bookmaker scommettono sull’addio del tecnico

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuna vittoria e tre soli punti conquistati in sei gare. Questo il dato delladi Paulo, che nella Serie A in corso non è ancora riuscito a trovare i risultati sperati e ora vede sempre più vicino l’addio alla panchina granata, dopo essersi insediato lo scorso febbraio. Non si tratta solo delle zero vittorie, ma anche di un’estate turbolenta in cui le polemiche con la società per la gestione del mercato non sono mancate. Anche per questo, la separazione entro gennaio è quasi inevitabile secondo i betting analyst di Snai, che offrono a 1,50 l’addio diallaa meno di un anno dal suo arrivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.