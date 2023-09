Salernitana | Sousa a rischio esonero | Iervolino riflette sul suo successore

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quello intrapreso fin qui dalla squadra granata è stato un avvio di stagione a dir poco deludente, contrassegnato da risultati amari. La sconfitta di misura contro l’Empoli nella giornata 6 di Serie A ha portato a tre il numero delle sconfitte, lo stesso dei pareggi accumulati. Pesa enormemente la dicitura “zero” sulla casella delle vittorie. Laadesso trema,si trova a, esul suo. Se nella scorsa annata l’apporto del tecnico portoghese aveva regalato all’ambiente sorrisi e soddisfazioni, in questa lo scenario sembra essersi del tutto capovolto.non è riuscito fin qui a tenere in mano le redini della sua, con i vari interpreti apparsi poco brillanti ...

La Salernitana ha perso ieri sera sul campo dell’Empoli per 1-0. Campani senza vittorie in questo avvio di stagione. Sabato c’è l’Inter all’Arechi. ...

Zero vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, 4 gol segnati e 10 subiti. Questo il magro bottino ottenuto dalla Salernitana nelle prime 6 gare della nuova ...

Laperde contro l'Empoli e ora è ufficialmente in crisi: anche la posizione di Paulonon è più così sicura Dopo la sconfitta di ieri contro l'Empoli laha ufficializzato la sua crisi: i campani sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria. Come riportato dal ...Tra i più grandi estimatori di Yacine Adli , calciatore del Milan che ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra contro il Cagliari, c'è Paulo. L'attuale tecnico della, che ha avuto la fortuna di allenare il talento francese ai tempi del Bordeaux, ha detto ai microfoni di DAZN : ' Ci vogliamo sempre molto bene. Yacine è un ...

Di Vincenzo Milite Una Salernitana inguardabile perde malamente ad Empoli e sprofonda in una crisi profonda. Paulo Sousa manda in campo la stessa formazione che ha sfidato il Frosinone 5 giorni fa: Bo ...Il calcio è semplice. "Divertitevi". Aurelio Andreazzoli, 70 anni il 5 novembre, è tornato nello spogliatoio dell’Empoli (al posto di Paolo Zanetti) e ha espresso pochi ...