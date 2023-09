Salernitana | salta la panchina di Sousa?

Leggi su seriea24

(Di giovedì 28 settembre 2023) (Adnkronos) – Potrebbe costara cara a Paulola sconfitta rimediata ieri dall’Empoli. Lastarebbe valutando in questa ore, infatti, un possibile esonero del tecnico. Dopo l’1-0 di ieri, i calciatori si sono confrontati con i tifosi, delusi e rabbiosi per la partita persa in Toscana. Il club granata non sa più vincere e la posizione disembra sempre più a rischio. Dopo un’estate complicata, Pauloe la suahanno cominciato nel peggiore dei modi la stagione. Tre pareggi in sei partite, solo 4 gol fatti e 10 subiti, che stanno cancellando il brillante girone di ritorno del passato campionato, che aveva portatoad essere accostato anche ad altri club. Soprattutto al Napoli di De Laurentiis, che a luglio aveva pensato al portoghese ...