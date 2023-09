Rutti | Lega e omonimie

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non amo personalizzare (non è vero, mi piacerebbe tanto ma non sono capace), ma devo dire che quando ieri @MaxGramel ha forgiato e sparato lì in prima pagina il neologismo “crippismo” ho accusato il colpo. Anche se, lo sapete, grazie al Cielo il meritevole di marchio d’infamia era il mio omonimo Andrea Crippa, vicesegretario dellae circa ventriloquo di Salvini (“Il ritorno del rigurgito come strumento primitivo di comunicazione politica”, @ferrarailgrasso dixit), colui che è riuscito a dire che la Germania, come i nazisti d’antan, “finanzia l’invasione dei clandestini” per distruggerci. Idiozie da cui persino l’omonimia fa fatica a riprendersi, ma fortunatamente per me è arrivato un altro leghista che è riuscito a dire una scemenza anche peggiore. E’ il capogruppo dellaal Senato, Massimiliano Romeo, che provando a mettere una toppa s’è ...