Russia | Putin incontra leader ceceno Kadyrov

(Di giovedì 28 settembre 2023) Mosca, 28 set. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirhato ilRamzan. Lo reso noto il presentatore della televisione statale russa Pavel Zarubin sul suo canale Telegram. L'incontro avviene tre giorni dopo cheha pubblicato un video in cui suo figlio adolescente picchia un prigioniero accusato di aver bruciato il Corano, un incidente sul quale il Cremlino si è rifiutato di commentare.

Nuove sanzioni contro Mosca non sono necessarie, perché «causano più danni all'Europa che alla Russia ». È questa l'opinione espressa dal ministro ...

I media finlandesi YLE hanno pubblicato un VIDEO inedito che mostra il presidente russo Vladimir Putin in un'immagine poco conosciuta degli anni ...

Mosca, 28 set. (Adnkronos) - L'autorità nucleare russa ''Rosatom è impegnata nella creazione di armi avanzate in grado di mantenere un equilibrio ...

Un guerrafondaio che senza armi o minacce militari non è nessuno. La Russia prevede di aumentare la sua spesa militare di quasi il 70% nel 2024 , ...

...delle spese di Difesa a causa della guerra ibrida" L'aumento delle spese militari della... 'Continuiamo l'operazione militare speciale e questo comporta alti costi' 28 set 12:24incontra ...Nella città del Donetsk teatro di una cruenta battaglia durata nove mesi l'ex chef dinon tornerà mai più, i suoi uomini e i nuovi comandanti invece sì , come conferma l'esercito ucraino. In ...

Stoltenberg da Zelensky: "Kiev riconquista territori". LIVE Sky Tg24

