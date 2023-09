Rush! Are U Coming dei Maneskin | il nuovo album con 5 inediti

(Di giovedì 28 settembre 2023) Venerdì 10 novembre esce(Are U?) dei, la nuova edizione dell’ultimodel gruppo guidato da Damiano David,Cosa troveremo nella nuova edizione del disco? Tutte le canzoni inserite nella versione originale, in aggiunta a 5 branitra cui il singolo Honey (Are U?). Ci saranno poi Valentine, Off My Face”, The Driver (la canzone già anticipata dal vivo durante questi ultimi concerti) e Trastevere. Il disco sarà disponibile in vari formati: CD Standard, CD Deluxe che include il “LOUD KIDS JOURNAL” – un esclusivo libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan – doppio LP formato standard in vinile nero da 180 grammi, doppio LP formato standard “splatter” e doppio LP formato standard in vinile trasparente. LA ...

"She's licking his fingers and shuffling the cards / I'll give you the talent, you can give me your life": e Damiano David strinse un patto con il diavolo al delta del Tevere. I versi sono quelli di " ...