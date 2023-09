Rugby Mondiali | Italia-Nuova Zelanda Allan | “Se giochiamo correttamente possiamo metterli sotto pressione”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Alla vigilia del match tra, valevole per la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale didi Francia 2023, l’azzurroha raccontato le sue impressioni sulla sfida. Il playmakerno dichiara: “Cominciamo ad avere esperienza e pensare a fare il nostro gioco, non a chi affrontiamo. Tutti gli avversari sono forti. Sicuramente sto bene e mi sento in forma – racconta Tommaso– e sento menocon l’esperienza. Adesso dopo due anni agli Harlequins mi sento nel momento migliore della carriera: sto bene e voglio aiutare la squadra nel miglior modo a prescindere dal ruolo. La maggior parte di questa squadra è al primo Mondiale e non ha rammarico per il 2019 ed è concentrata solo su gara di domani. Se ...

Tutto pronto per Giappone-Samoa , partita valevole per il girone D dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato ...

Alla vigilia del match che può mandare l'Italia ai quarti del Mondiale di, arriva la carica di Diego Dominguez: 'Questi All Blacks si possono battere. Gli azzurri hanno la fiducia alle stelle, non potevamo essere nella posizione migliore. Forse manchiamo un po' di ...Gli All Blacks sono il, è bello giocare partite così. Una seconda chance con la Francia Non ci pensiamo , abbiamo preparato al meglio questa partita e ce la giocheremo'. Allan: 'Possiamo ...

Domani, venerdì 29 settembre, si terrà il secondo incontro della quarta giornata della Pool A della Coppa del Mondo 2023 di rugby: alle ore 21.00 Italia e Nuova Zelanda si affronteranno con la possibi ...2 minuti per la lettura LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Una giornata tipicamente estiva ha accolto l’Italrugby per il Captain’s Run al Groupama Stadium di Lione che domani, venerdì 29 settembre, alle or ...