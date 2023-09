Rugby femminile | scelto il XV dell’Italia per il Giappone

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il CT azzurro della nazionaledi, Nanni Raineri, hale 22 giocatrici che affronteranno ilnell’amichevole che si disputerà il 30 Settembre al “Lanfranchi” di Parma. Tra queste figurano ben 3 esordienti e ben 18 tesserate per i club del massimo campionato italiano. Il test contro lesi, sarà molto utile ai fini della definizione del quadro delle atlete convocate per la trasferta in Sudafrica, dove l’Italia disputerà la prima edizione del WXV nella divisione 2. Di seguito, il XV azzurro: Ostuni, Minuzzi; Muzzo, D’Incá, Capomaggi, Granzotto, Stevanin, Stefan, Locatelli, Ranuccini, Cavina; Duca, Frangipani; Seye, Vecchini, Maris. SportFace.