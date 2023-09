Rugby | Allan | ' se giochiamo nel modo giusto possiamo mettere sotto pressione All Blacks'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lione, 28 set. - (Adnkronos) - Una giornata tipicamente estiva ha accolto la Nazionale ItalianaMaschile per il Captain's Run al Groupama Stadium di Lione che domani – venerdì 29 settembre – alle 21 ospiterà il match tra Nuova Zelanda e Italia valido per la terza partita degli Azzurri nel Girone A dellaWorld Cup, match che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e Sky Sport Uno. “Cominciamo ad avere esperienza e pensare a fare il nostro gioco, non a chi affrontiamo. Tutti gli avversari sono forti. Sicuramente sto bene e mi sento in forma –ha detto Tommasoin conferenza stampa– e sento menocon l'esperienza ma adesso dopo due anni agli Harlequins mi sento nel momento migliore della carriera: mi sento bene e voglio aiutare la squadra nel migliora prescindere dal ruolo. La ...