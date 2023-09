Rudi Garcia chiude il caso Osimhen | ecco l’annuncio dopo Napoli-Udinese

I primi tre punti, invece, sono arrivati alla terza giornata per effetto della vittoria esterna contro il Napoli di. In seguito, Immobile e compagni si sono nuovamente fermati nella ...Commenta per primo Il tecnico del Napoliha commentato così la vittoria contro l'Udinese: ' Questioni extra campo Non vi preoccupate per me, ho le spalle abbastanza larghe. Kvara Dopo due pali ha fatto gol, è positivo. Negativo ...

Napoli, Garcia sotto accusa Bianchi: "Non è colpa sua, ecco perché" Adnkronos

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha così parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Udinese. LE PAROLE – «Non vi preoccupate per me, ho le spalle larghe. Abbiamo giocato bene, sono contento per i ragazzi, ...Non segnare per sei mesi rende nervoso, è normale”. Kvaratskhelia rivela poi che la svolta sul campo sia arrivata dopo un dialogo con Rudi Garcia: il Napoli è una squadra costruita per fare la partita ...