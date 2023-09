Rotterdam | spari in ospedale universitario | due insegnanti morti e una 14enne ferita Arrestato uno studente di 32 anni

Diverse persone sono state uccise oggi 28 settembre nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam in Olanda. Secondo quanto si apprende un uomo ...

Gli Spari , il terrore , la fuga e l'allarme. Due diverse sparatorie hanno seminato panico e vittime in un ospedale universitario a Rotterdam , in ...

Il sospettato è stato individuato sotto l'eliporto dell'ospedale di, i poliziotti hanno ... 24 anni, medico italiano residente in Olanda, "ho sentito deglie delle urla, era il panico ...Nel primo pomeriggio di oggi, la città diè stata sconvolta da due violente sparatorie, seguite da un incendio, che hanno colpito un appartamento privato e l' Ospedale Universitario dell'Erasmus University Medical Center. La polizia ...

Spari in un ospedale universitario a Rotterdam, ci sono morti e feriti: arrestato un sospetto di 32 anni Virgilio Notizie

Rotterdam, doppia sparatoria e incendi dolosi: almeno 2 vittime. Arrestato un uomo Sky Tg24

Le persone uccise sono una donna di 39 anni e un insegnante 46enne dell’università “Erasmus” di Rotterdam. Secondo la ricostruzione della polizia l’uomo avrebbe ucciso la donna di 39 anni nella sua ...Paura e morte a Rotterdam, in Olanda: un uomo ha sparato, ci sono diverse vittime. Non ancora ancora la dinamica, indagini sono in corso.