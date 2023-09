Rotterdam | sparatorie oggi | 3 morti | anche una 14enne

(Di giovedì 28 settembre 2023), 28 set. (Adnkronos) - Atrein duein città, tra cui una ragazza di 14 anni. Lesono avvenute in un appartamento e all'ospedale universitario Erasmus. Un uomo è stato arrestato. Si tratta di un 32enne, studente dell'ospedale, che indossava una tenuta paramilitare da combattimento. Laera la figlia della donna di 39 anni trovata uccisa nel suo appartamento. L'adolescente era stata trovata nella stessa casa, gravemente ferita. Dopo la prima sparatoria, il sospetto si è recato all'ospedale universitario, dove era studente, ed ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un docente 46enne che stava tenendo una lezione in aula. Il sospetto è ritenuto responsabiledi aver appiccato il fuoco sia ...

Alcune persone sono state uccise a Rotterdam da un uomo armato che ha aperto il fuoco in due diversi edifici, una casa in Heiman Dullaertplein, nel distretto di Delfshaventra e un'aula di una clinica…