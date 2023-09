Rotterdam | sparatoria in un ospedale universitario e in una casa | arrestato 32enne in abiti militari | più di 2 morti - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Follia ain Olanda, dove nel primo pomeriggio è andata in atto una doppia. Prima in unaa Heiman Dullaertplein, nel distretto di Delfshaven, poi data alle fiamme ed infine in un. L'uomo ha appiccato due incendi in entrambe le zone in cui è intervenuto