Rotterdam | sparatoria in un ospedale | arrestato un 32enne La polizia | «Almeno due vittime | è stata un’azione mirata» – I video

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023) Una doppiaha sconvolto nel pomeriggio la città di, in Olanda. Con un bilancio delleche non è ancora definitivo, laha confermatodue morti e un’adolescente ferita. «Si tratta di, come appare attualmente», è emerso dalla conferenza stampa. Secondo una prima ricostruzione, ilavrebbe aperto il fuoco in un’abitazione privata contro una ragazza di 14 anni e una donna di 39 anni. Quest’ultima èconfermata come vittima. L’assalitore, dopo aver appiccato un incendio nell’appartamento, si sarebbe quindi diretto all’Erasmus Medical Center di, dove risulta essere iscritto come studente. Qui avrebbe trovato e ucciso ...