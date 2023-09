Fermato un 32enne Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle vittime: la polizia starebbe informando le famiglie. L'uomo fermato è un ...

Sono almeno due le persone morte, mentre altre tre sono rimaste ferite in due sparatorie avvenute oggi pomeriggio a Rotterdam . Un uomo, armato e in ...

Una doppia sparatoria ha sconvolto nel pomeriggio la città di Rotterdam , in Olanda. Con un bilancio delle vittime che non è ancora definitivo, la ...

"Iepisodi di sparatoria ahanno provocato vittime. Informeremo prima le famiglie e i parenti e spiegheremo di più in seguito" aveva scritto la polizia cittadina su X. Le unità di ..."E' stato arrestato un residente didi 32 anni. È sospettato di essere coinvolto inviolenti incidenti. Escludiamo che ci sia un secondo uomo", ha fatto sapere la Polizia su X. Non è ...

Rotterdam, due sparatorie in città: due morti, grave una 14enne TGCOM

Due sparatorie a Rotterdam: “Almeno due morti e tre feriti” Il Fatto Quotidiano

Incendi sono scoppiati in entrambi i luoghi ma sono stati poi spenti. "I due episodi di sparatoria a Rotterdam hanno provocato vittime. Informeremo prima le famiglie e i parenti e spiegheremo di più ...Almeno due morti e tre feriti. È il bilancio, provvisorio, delle due sparatorie avvenute in un ospedale universitario di Rotterdam e in una casa poco distante, nel primo pomeriggio. Secondo quanto ha ...