(Di giovedì 28 settembre 2023) Appiccato anche un incendio nell'ospedale La polizia olandese ha reso noto che un uomo è stato arrestato a. Si tratta di un 32enne sospettato di avere aperto il fuoco in un appartamento e ...

« diverse persone sono state uccise oggi nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam » in Olanda . Lo scrive il quotidiano De Telegraaf citando la ...

18.25:diversi morti inattacchi Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a, in Olanda, dopo che un uomo armato, e in abiti militari, ha aperto il fuoco indistinti ...E' un 32enne che avrebbe anche dato fuoco a un ospedale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero vittime

Rotterdam, due sparatorie in città: "Diversi morti" TGCOM

Rotterdam, doppia sparatoria e incendi dolosi: diverse vittime. Arrestato un uomo Sky Tg24

E' un 32enne che avrebbe anche dato fuoco a un ospedale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero vittime (ANSA) ...Strage in Olanda: diverse persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un'aula dell'università di Rotterdam. Lo ha reso noto la polizia olandese, secondo cui un 32enne ...