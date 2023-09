Rotterdam | due sparatorie in città | “Diversi morti”

Leggi su tpi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Almeno duehanno causato diverse vittime. La polizia olandese ha arrestato una persona. Secondo il quotidiano De Telegraaf, che cita fonti delle forze dell’ordine, “diverse persone sono rimaste uccise”. La sparatoria è iniziata in un’abitazione e proseguita in un vicino centro medico. Ad aprire il fuoco con una pistola sarebbe stato un uomo in tenuta da combattimento. La polizia ha detto di aver fermato un sospetto. La polizia olandese ha reso noto che un uomo è stato arrestato a. Si tratta di un 32enne sospettato di avere aperto il fuoco in un appartamento e poi di avere fatto irruzione in un ospedale dove avrebbe appiccato un incendio. Lo riportano i quotidiano olandesi De Telegraaf e Volkrant, che precisano che la situazione è ancora caotica.