Roma umiliata dal Genoa | parte della tifoseria contro Mourinho | “Dimettiti | cacciatelo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lavienedala Marassi con un 4-1 senza appello e, in modo esplicito, attacca José. Cinque punti in sei partite sono una miseria per i giallorossi, e dopo la disfatta del Ferraris diversi tifosi si fanno sentire sui social e chiedono un segnale dadell’allenatore se non addirittura le sue dimissioni o persino l’esonero a opera del club. C’è però chi difende lo Special One e non lo reputa responsabile del pessimo avvio. Atmosfera bollente nell’ambientenista. Ehh, ma con Mou hai fatto due finali, quindi puoi prendere 5 gol con i falegnami del nord e, per ora, 4 gol con il— roby267 (@roby267) September 28, 2023 Pinto e...