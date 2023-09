Roma | protesta contro Eni Store | attivisti ‘Ultima Generazione' condannati ad ammenda**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 sett. (Adnkronos) - Sono statia un'ammenda di 600 euro ciascuno i tredi', fermati a Roma ad aprile dell'anno scorso per aver danneggiato l'Enidi via degli Ammiragli, vicino al Vaticano. Nel corso dell'udienza, in rito abbreviato, il giudice monocratico ha condannato i tre giovani al pagamento della multa per il reato di violazione della legge sulle armi. Per gliè stato disposto il non doversi procedere per difetto di querela in relazione alle altre accuse di danneggiamento e violenza privata. I tre ad aprile dello scorso anno furono protagonisti di un'azione dinella quale danneggiarono la vetrina con martello e scalpello. All'interno dell'esercizio c'era un carabiniere libero dal servizio ...