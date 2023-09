Roma | Mourinho | 'Pellegrini | Dybala e Lukaku? Abbiamo un gruppo di qualità'

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Roma , match valido per la 6^ giornata di Serie A. Giallorossi a caccia della vittoria dopo il pareggio contro il ...

Roma - Mourinho domenica scorsa non ha certo mancato di esternare la sua frustrazione per il risultato della partita contro il Torino : " La ...

Questa sera si conclude il sesto turno di Serie A: i giallorossi vogliono tornare alla vittoria per cercare di recuperare terreno in classifica ...

Commenta per primo L'allenatore dellaJoséha parlato a DAZN in vista della sfida esterna sul campo del Genoa: 'Sono tre partite di fila, ne abbiamo vinte due e conquistato un pareggio. La squadra sta bene, giochiamo di ...Lacerca la prima vittoria in trasferta e affronterà il Genoa di Gilardino.ritrova Pellegrini daò 1' e schiera davanti Lukaku e Dybala . Davanti a Rui Patricio confermata la difesa a tre ...

Mourinho, le scelte per il Genoa: la difesa della Roma è forzata Corriere dello Sport

Roma, Mourinho: 'Ho firmato per la migliore squadra del Messico' VIDEO. Cosa c'è dietro Calciomercato.com

Le formazioni ufficiali di Genoa-Roma, match valevole per il 6° turno infrasettimanale di Serie A, in scena giovedì 28 settembre alle 20:45: Mourinho ritrova Pellegrini, Matturro dal 1' minuto ...Ancora una big in casa Genoa per la terza partita interna di questa stagione. Al Ferraris arriva la Roma di mister Mourinho che di punti in classifica ne ha solamente 5, uno in più della compagine ...