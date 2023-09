Roma | Mourinho | «4-1 fuori contesto | loro avevano 48 ore in più»

(Di giovedì 28 settembre 2023) José, allenatore della, ha parlato così dopo il match di Serie A contro il Genoa: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Dazn le dichiarazioni di Josédopo Genoa-, terminata con il punteggio di 4-1. PAROLE – «Non ho tanto da dire, a fine partita non ho parlato neanche con i giocatori. Abbiamo iniziato male, il gol è brutto come a Verona. Abbiamo avuto una reazione e abbiamo pareggiato, poi la struttura della squadra è peggiorata con l’infortunio di Llorente. Con Mancini ammonito e visto il profilo dell’arbitro, abbiamo ricambiato struttura. Quando è arrivato il gol ingioco di Lukaku, sentivo che il pareggio poteva arrivare perché avevamo dominio pur senza grossa qualità eerano bassi. Con il 3-1 la partita è finita e il 4-1 è ...

Poker dei liguri, la Roma crolla e resta a -10 dalla vetta Il Genoa batte la Roma per 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come ...

E’ Disastro Roma , è crisi conclamata, e ora la posizione di Mourinho , almeno agli occhi della tifoseria, non è più così stabile. La Serie A non ...

Cinque punti in 6 gare. E dopo aver incontrato, Milan a parte, Salernitana, Verona, Empoli, Torino e Genoa . La Roma è gravemente in ritardo. Lo è ...

GENOVA - Dopo il pareggio a Torino arriva una sconfitta, la terza in sei giornate, per ladi Josèora al 16° posto (5 punti). L'allenatore portoghese ha commentato così neo - promosso: " Mi scuso con tutti ma non ho voglia di parlare tanto. Alla fine della partita non ho ...Commenta per primo Dopo il pesante ko per mano del Genoa, laguidata da Josési è presentata sotto il settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi. Lo spicchio romanista allo Stadio Luigi Ferraris ha attaccato apertamente la squadra: 'Vogliamo ...

Diretta Mourinho, segui la conferenza stampa dopo Genoa-Roma LIVE Corriere dello Sport

La Roma prende 4 gol dal Genoa: la reazione di Mourinho AreaNapoli.it

Martinez 6.5: sembra incredibile, ma non deve fare una sola parata degna di questo nome nonostante la Roma passi minuti e minuti nella sua ... Per sovrapprezzo, perde il pallone che diventerà il 2-1.E’ venuto giù Marassi. BOTTA E RISPOSTA - Più squadra il Genoa della Roma già prima dei cambi sporpositati di Mourinho, più convinto e convincente. Più concentrato. Pressing alto, una bella ...