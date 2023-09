Roma | Gualtieri | ‘eventi sportivi importantissimi per città | non ripetere errore Olimpiadi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Vedere il tutto esaurito in un eventoè molto importante perché il fatto che Roma sia unaincredibile che attrae per le meravigliose cose ereditate dal passato, non vuol dire che bisogna sedersi, abbiamo sempre detto che bisogna lavorare per essere al top per l'attrattività turistica e per questo i grandi eventi, come la Ryder Cup, sono decisivi perché attraggono persone, attirano l'attenzione, allungano il tempo di soggiorno medio e sono un fondamentale volano anche di economia, di occupazione e crescita”. Sono le parole del sindaco di Roma Robertoal suo arrivo al Marco Simone golf Club dove si terrà la cerimonia di apertura della Ryder Cup. “Poi, attorno alla Ryder, abbiamo accelerato e realizzato tante opere importanti che resteranno. I grandi eventi ...