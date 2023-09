Roma | Dybala fa 300 presenze in Serie A

(Di giovedì 28 settembre 2023) Questa sera in Genoa-Paulogiocherà la sua trecentesima partita inA, contro la squadra a cui ha segnato di più Lascende in campo questa sera e per Paulosarà una giornata speciale: la Joya infatti taglia il traguardo delle 300inA, divise tra le maglie di Palermo, Juve e quella giallorossa. Per l’occasione inoltre il numero 21 troverà di fronte il Genoa che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è la sua vittima preferita: dei 112 gol messi a segno inA, 11 li ha rifilati al Grifone.

P uò darsi che porti fortuna " , lase ha qualcosa che non va lo dice alla LuPa, quella che ... bensì la qualità di Romelu Lukaku e Paulo, la coppia che in questo avvio di stagione ha ...... oggi ladeve scendere in campo in un solo modo: mangiarsi le righe del campo di Marassi. Con Lukaku enon serve di più per portarsi via i tre punti anche se il Genoa di un ex mai ...

Due totem per ripartire: la Roma chiede a Dybala e a Lukaku di svoltare, per non intristirsi in bassa classifica dopo una delle peggiori partenze in A degli anni Duemila, come riporta La ...Dopo aver permesso al Torino di rientrare in partita e di pareggiarla, oggi la Roma deve scendere in campo in un solo modo: mangiarsi le righe del campo di Marassi. Con Lukaku e Dybala non serve di pi ...