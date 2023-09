Roberto D' Alimonte | Non moriremo meloniani Tanti elettori sono sempre in ricerca di novità

La gente vota il cambiamentoD', politologo dell'Università Luiss Il cambiamento del clima ha estinto il panda europeo 6 mln di anni fa L'ultimo panda europeo è vissuto 6 milioni di ...Lo ha spiegato il professorD': "Renzi oggi gode di maggior credito in Europa che in Italia. Pensa di poter far bene a Strasburgo e usare la sua credibilità in quella sede per avere ...

Roberto D'Alimonte: "Non moriremo meloniani. Molti elettori sono ... L'HuffPost

Renzi e la (possibile) alleanza con conservatori e popolari. L'analisi ... Formiche.net

Ma il centrosinistra potrà tornare a vincere se troverà la sua strada per unirsi”. Roberto D’Alimonte, docente alla Luiss e studioso dei sistemi elettorali, spiega la sua visione del momento politico.