Ritardo per la One UI 6 0 beta per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Pochi giorni fa, il colosso di Seul ha rivelato che prevede di rilasciare l’aggiornamentodella One UI 6.0 basato su Android 14 per i5 e Z5 entro la fine di settembre. Tuttavia, sembra che l’azienda sudcoreana abbia avuto un intoppo ed abbia cambiato i suoi piani per il rilascio dell’aggiornamento. Come riportato da “SamMobile“, il moderatore del forum ufficiale diha rivelato che il produttore asiatico ha posticipato il rilascio dell’aggiornamentodella One UI 6.0 per i5 e Z5. L’upgrade sarà rilasciato il mese prossimo ed ilè dovuto alle festività di Chuseok nella Corea del Sud. Chuseok è ...