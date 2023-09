Ripetiamo insieme | abbiamo battuto l’Udinese | abbiamo battuto l’Udinese | abbiamo…

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il Napoli stravince una partita delicata contro un’Udinese che è apparsa davvero poca roba, in un “quadro” che ha mostrato non solo luci (su questo si tornerà in seguito) e in un contesto che anche a chi scrive è sembrato di restaurazione e auto-gestione tecnica (da parte dei calciatori). Dico questo per via di evidenti indici sintomatici, tutti di carattere “spallettiano”: i) la frenetica pressione alta sulla costruzione avversaria che sembrava in questo primo scorcio di stagione abbandonata, come insegna il gol di Kvaratskhelia; ii) la costruzione dal basso con linea di difesa a tre – Mario Rui che si alza, Di Lorenzo, Ostigard e Natan che rimangono a gestire la prima uscita del pallone – al fine di consentire a Lobotka di guadagnare 20 metri di campo nell’impostazione palla al piede ed evitargli di abbassarsi sulla linea difensiva invece perdendoli (come per esempio si era visto ...