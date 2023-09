Rione Salicelle | Afragola Prosegue l’operazione congiunta ad Alto Impatto

Oltre 300 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza sono stati impegnati, questa mattina, in numerose perquisizioni in un'operazione 'Alto impatto' neldi Afragola, in provincia Napoli . Nell'ambito dell'attività di Polizia, gli agenti hanno arrestato una persona destinataria di un ordine di carcerazione per falso documentale. Due le ...... la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno operando congiuntamente nell'area deldi Afragola. Numerosi operatori coinvolti Fin dalle prime ore del ...

Napoli, blitz nel Rione Salicelle di Afragola: 300 uomini impegnati Sky Tg24

AFRAGOLA - Proseguono i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l’area interessata è il “Rione Salicelle” di Afragola dove, dalle prime ...Non vendeva, evidentemente, solo libri e articoli di cancelleria il 55enne cartolibraio di Parete arrestato ieri dai carabinieri della locale Stazione. Nel suo esercizio commerciale i militari ...