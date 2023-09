Riforma 007 | cyber e intelligence economica Cos’ha detto Mantovano

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Non c’è ancora una consapevolezza diffusa sulla natura” degli attacchi informatici. A dirlo è Alfredo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, nel suo saluto in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. L’Agenzia per lasicurezza nazionale, diretta da marzo dal prefetto Bruno Frattasi, “sta assumendo una sua configurazione che non è il contrasto delcrime, e non è la tutela degli interessi a cui pensa l’. Ma è la capacità di resistere a tutti gli attacchi hacker”, ha continuato definendo l’assenza di consapevolezza come “una delle difficoltà maggiori”. Specie in un periodo in cui, “dopo l’avvio della guerra in Ucraina si sono moltiplicati e la pesantezza dei danni che possono provocare”, ha proseguito...