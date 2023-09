Ricerca | fegato grasso | svelato identikit forma aggressiva che colpisce le donne

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023)tori italiani svelano l’della variante piùdi, in gergo tecnico steatosi epatica, chelein menopausa. Lo studio – firmato da Policlinico e dall’università Statale di Milano, pubblicato su ‘Nature Medicine’ – ha utilizzato tecniche di sequenziamento ed editing genetico combinate a simulazioni con organoidi, per scoprire l’interazione fra una variante genetica e il sesso femminile, responsabile dell’insorgenza dinelle. Gli autori ritengono il lavoro un passo avanti sulla strada della medicina di precisione. La steatosi epatica (Steatotic Liver Disease o Sld) – ricordano da UniMi e Irccs di via Sforza – è la principale malattia del ...