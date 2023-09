Riccardo Iacona e la Banca Nazionale Italiana

Leggi su butac

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ci risiamo, è passato pochissimo ed ecco un altro sito che clona una testata Rai, stavolta si tratta di RaiNews con questo titolone: Lasta facendo causa aper i suoi suggerimenti su come ogni italiano può arricchirsi. Secondo il falso sito RaiNews, nel corso di una trasmissione, ospite di Fazio, avrebbe appunto rivelato il segreto per diventare ricchi. Indovinate quale? Se avete risposto “trading online” (come molti dei nostri lettori abituali avranno fatto), bravi, avete indovinato. Cambiano i marchi, o meglio i nomi, ma la fuffa è sempre la stessa. In questo caso, poi, il contenuto è davvero molto simile a qualcosa di già visto qualche mese fa con protagonista Luciana Littizzetto, anche lei denunciata per aver spifferato segreti per ...